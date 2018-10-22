2018-10-22T10:42:04+03:00
Общество

Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь

В Новосибирске в аварии с маршрутной «Газелью» пострадала девочка — пассажирка
Надежда ЯРКОВА
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Отец пострадавшей девочки ищет свидетелей ДТП на улице Троллейной.Отец пострадавшей девочки ищет свидетелей ДТП на улице Троллейной.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Отец ищет свидетелей ДТП пассажирской «Газели» с длинномером, которая произошла 17 октября на Тещином языке.

— В прошедшую среду, 17 октября, около 11 часов утра на улице Троллейной, в районе Тещиного языка, под железнодорожным мостом произошло ДТП с пассажирской «Газелью», — написал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Со слов мужчины, ехавшая по маршруту №29А «Газель» столкнулась с длинномером Scania. Через 15 минут подъехала другая маршрутка, в которую быстро пересадили пассажиров и увезли, «с целью скрыть аварию». В результате ДТП пострадала девочка 13 лет, она ударилась головой и ногой. По приезду домой ребенок начал жаловаться на головную боль, после чего родители обратились в больницу.

— В результате обследования врачи диагностировали сотрясение головного мозга средней степени тяжести, а так же ушиб коленного сустава. Родители пострадавшей девочки ищут любую информацию, помогут записи с видеорегистраторов, свидетели, пассажиры маршрутки, — отметил мужчина.

Свидетелей аварии просят обратиться по телефону: 8-952-938-06-61.

Девочка получила сотрясение головного мозга в аварии маршрутки с длинномером. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Девочка получила сотрясение головного мозга в аварии маршрутки с длинномером.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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