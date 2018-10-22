Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Таких красоток, вертящихся на пилоне, и испугаться запросто можно: из-за грима танцовщицы больше похожи на зомби. Необычную фотосессию девушки приурочили к Хэллоуину. Говорят, это один из любимых праздников.
Грим для необычной фотосессии обошелся примерно в 1000 рублей. Фото: Михаил Решетников.
— У нашей танцевальной школы есть традиция: отмечать Хэллоуин. Так сложилось, что любят его мои ученицы даже больше, чем Новый год, — рассказывает Анна Решетникова, директор танцевальной студии. — Поэтому в праздник мы всегда стараемся наряжаться. А также делаем акцент на макияж. Профессиональный грим стоит около тысячи рублей.
Танцовщицы любят отмечать Хэллоуин больше Нового года. Фото: Михаил Решетников.
Кадры, которые появились в Инстаграме танцевальной школы, были сделаны во время прошлой вечеринки.
Девушки решили выложить их в сеть, чтобы пригласить гостей: 3 ноября в честь Хэллоуина они устроят костюмированный баттл на пилонах и воздушных кольцах. Надеемся, зрители не только испугаются, но и оценят пластику танцовщиц.
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Парни тоже решили поучаствовать в фотосессии. Фото: Михаил Решетников.