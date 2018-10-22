Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина

22 Окт. 10:37 2018-10-22T15:21:02+03:00

Так они решили позвать гостей на праздничную вечеринку

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Таких красоток, вертящихся на пилоне, и испугаться запросто можно: из-за грима танцовщицы больше похожи на зомби. Необычную фотосессию девушки приурочили к Хэллоуину. Говорят, это один из любимых праздников.

Грим для необычной фотосессии обошелся примерно в 1000 рублей. Фото: Михаил Решетников.

— У нашей танцевальной школы есть традиция: отмечать Хэллоуин. Так сложилось, что любят его мои ученицы даже больше, чем Новый год, — рассказывает Анна Решетникова, директор танцевальной студии. — Поэтому в праздник мы всегда стараемся наряжаться. А также делаем акцент на макияж. Профессиональный грим стоит около тысячи рублей.

Танцовщицы любят отмечать Хэллоуин больше Нового года. Фото: Михаил Решетников.

Кадры, которые появились в Инстаграме танцевальной школы, были сделаны во время прошлой вечеринки.

Девушки решили выложить их в сеть, чтобы пригласить гостей: 3 ноября в честь Хэллоуина они устроят костюмированный баттл на пилонах и воздушных кольцах. Надеемся, зрители не только испугаются, но и оценят пластику танцовщиц.

«Россия перенимает все самое плохое от Запада» - американец смеется над местной традицией праздновать Хэллоуин. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00