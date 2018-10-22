Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре

22 Окт. 10:04 2018-10-22T10:07:32+03:00

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Мэр города Анатолий Локоть подписал распоряжение остановить стройку возле лицея «Надежды Сибири» в тихом центре Новосибирска.

— Полагаю, что многие из вас слышали о ситуации со строительством коммерческого здания у лицея №22. В настоящее время этот процесс остановлен — я подписал распоряжение остановить стройку, раздосадовавшую новосибирцев и создающую риски для учащихся. На минувших выходных городские службы демонтировали ограждение, — написал на своей личной странице в соцсетях мэр города Анатолий Локоть.

Он отметил, что скандал произошел по вине застройщика «АльянСтрой», который начал разворачивать стройку прямо перед лицеем «Надежды Сибири». Также мэр пообещал разобраться с нарушением обязательств предыдущего застройщика.

— Еще в 2008 году для лицея должны были построить спортивный объект на 1700 квадратных метров. Застройщики поменялись, и вместо этого здесь пытаются втиснуть коммерческое здание, — отметил Локоть.

Он также добавил, что мэрия использует все законные методы воздействия, чтобы интересы и безопасность учащихся не пострадали.

Напомним, на прошлой неделе, 16 октября на улице Советской возле пересечения с улицей Романова у лицея №22 вырубили деревья для постройки здания. Местные жители высказались категорически против застройки территории перед лицеем и перегородили проезд для техники, чтобы рабочие не смогли поставить забор, а также устроили митинг против начавшейся стройки.