Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Видео «Skibidi» группы из Санкт-Петербурга Little Big, которое вышло 5 октября, за первый день набрал миллион просмотров на Youtube.
Уже ставший популярным в соцсетях флешмоб Skibidi Challenge, который набирает оборот среди пользователей, добрался и до Сибири. В видео с зажигательными танцами снялись хоккеисты «Сибири», чирлидерши и даже Злобный Снеговик.
Видео, которое появилось на официальном канале ХК «Сибирь» в YouTube 21 октября уже набрало более 1000 просмотров.
Пользователи соцсетей оценили челлендж новосибирской команды. Вот что они пишут в комментариях:
— Ребята, это жесть! Очень круто, капец, как смешно и круто, — пишет один.
— Шикарно зажгли! Ждем новых и ритмичных танцев! Пока разучиваем движения, — добавляет второй.
— Зачет!!!! Это круто!- добавляет третий.
— В тренде, — отмечает четвертый.
Добавим, что 20 октября, хоккейная команда «Сибири» порадовала своих болельщиков. В домашнем матче КХЛ она разгромила минское «Динамо». Игра закончилась со счетом 6:0 в пользу сибиряков.
ХК Сибирь челлендж..