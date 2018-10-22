2018-10-22T09:40:20+03:00
Общество

Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big

Хоккейная «Сибирь» сняла челлендж на ставший вирусным клип скандальной группы Little Big
Надежда ЯРКОВА
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Хоккеисты сняли челлендж на клип группы Little Big. Стоп-кадр с видео канала HCSibir на youtube.com.Хоккеисты сняли челлендж на клип группы Little Big. Стоп-кадр с видео канала HCSibir на youtube.com.
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Видео «Skibidi» группы из Санкт-Петербурга Little Big, которое вышло 5 октября, за первый день набрал миллион просмотров на Youtube.

Уже ставший популярным в соцсетях флешмоб Skibidi Challenge, который набирает оборот среди пользователей, добрался и до Сибири. В видео с зажигательными танцами снялись хоккеисты «Сибири», чирлидерши и даже Злобный Снеговик.

Видео, которое появилось на официальном канале ХК «Сибирь» в YouTube 21 октября уже набрало более 1000 просмотров.

Пользователи соцсетей оценили челлендж новосибирской команды. Вот что они пишут в комментариях:

— Ребята, это жесть! Очень круто, капец, как смешно и круто, — пишет один.

— Шикарно зажгли! Ждем новых и ритмичных танцев! Пока разучиваем движения, — добавляет второй.

— Зачет!!!! Это круто!- добавляет третий.

— В тренде, — отмечает четвертый.

Добавим, что 20 октября, хоккейная команда «Сибири» порадовала своих болельщиков. В домашнем матче КХЛ она разгромила минское «Динамо». Игра закончилась со счетом 6:0 в пользу сибиряков.

ХК Сибирь челлендж..

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