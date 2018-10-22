2018-10-22T08:56:38+03:00
Общество

Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки

Жительница Новосибирска привезла машину на СТО, а после заявила в угон
Надежда ЯРКОВА
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Работник СТО угнал "Тойоту" и поехал кататься пьяным по городу.Работник СТО угнал "Тойоту" и поехал кататься пьяным по городу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Инцидент произошел в Октябрьском районе Новосибирска. Работник СТО угнал машину клиентки и поехал кататься по городу пьяным.

— В субботу, 20 октября в отдел полиции № 6 «Октябрьский» по Новосибирску обратилась местная жительница. Она заявила о пропаже своей машины Toyota Carina. Женщина рассказала, что оставила машину на станции технического обслуживания на улице Крамского, откуда она пропала. Ориентировка на разыскиваемый автомобиль была передана патрульным экипажам, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Позже сотрудники ДПС ГИБДД на улице Гурьевской задержали мужчину, который находился за рулем угнанной иномарки. Им оказался 24-летний работник СТО, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

— Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Было возбуждено уголовное дело по статье — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, — отметили в ведомстве.

Угонщик, за то, что был пьяным, помещен в спецприемник на 10 суток. Проводится дальнейшее расследование.

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