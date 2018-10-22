Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
Инцидент произошел в Октябрьском районе Новосибирска. Работник СТО угнал машину клиентки и поехал кататься по городу пьяным.
— В субботу, 20 октября в отдел полиции № 6 «Октябрьский» по Новосибирску обратилась местная жительница. Она заявила о пропаже своей машины Toyota Carina. Женщина рассказала, что оставила машину на станции технического обслуживания на улице Крамского, откуда она пропала. Ориентировка на разыскиваемый автомобиль была передана патрульным экипажам, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Позже сотрудники ДПС ГИБДД на улице Гурьевской задержали мужчину, который находился за рулем угнанной иномарки. Им оказался 24-летний работник СТО, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.
— Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Было возбуждено уголовное дело по статье — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, — отметили в ведомстве.
Угонщик, за то, что был пьяным, помещен в спецприемник на 10 суток. Проводится дальнейшее расследование.