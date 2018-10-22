«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Новосибирская болельщица «Сибири» снялась в одной юбке и прикрыла грудь хоккейными перчатками в международный «День без бюстгальтера».
— 13 октября девушки всего мира празднуют «День без бюстгальтера» (No Bra Day), призывающий обратить внимание на проблему рака молочной железы у женщин и дающий возможность «освободиться» от сковывающих традиций в одежде.
Мы с болельщицами и группой поддержки призываем вас сегодня провести день без бюстгальтера, — написала на своей странице в соцсетях болельщица ХК «Сибирь» Елена Кусачева.
Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на предложение, но в целом оно понравилось как мужчинам, так и женщинам. Вот что написали пользователи соцсетей в комментариях к фото:
— Обожаю твою инициативность, — пишет один.
— Пошла фотографироваться, — добавляет вторая.
— Красивое решение для сушки хоккейной формы!- отмечает третий.