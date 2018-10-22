2018-10-22T08:50:16+03:00
Общество

«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках

Сибирячка таким образом призвала всех обратить внимание на проблему рака груди
Надежда ЯРКОВА
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Болельщица "Сибири" разделась, оставшись в перчатках и юбке в международный "День без бюстгальтера". Фото: kus_helen.Болельщица "Сибири" разделась, оставшись в перчатках и юбке в международный "День без бюстгальтера". Фото: kus_helen.
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Новосибирская болельщица «Сибири» снялась в одной юбке и прикрыла грудь хоккейными перчатками в международный «День без бюстгальтера».

— 13 октября девушки всего мира празднуют «День без бюстгальтера» (No Bra Day), призывающий обратить внимание на проблему рака молочной железы у женщин и дающий возможность «освободиться» от сковывающих традиций в одежде.

Мы с болельщицами и группой поддержки призываем вас сегодня провести день без бюстгальтера, — написала на своей странице в соцсетях болельщица ХК «Сибирь» Елена Кусачева.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на предложение, но в целом оно понравилось как мужчинам, так и женщинам. Вот что написали пользователи соцсетей в комментариях к фото:

— Обожаю твою инициативность, — пишет один.

— Пошла фотографироваться, — добавляет вторая.

— Красивое решение для сушки хоккейной формы!- отмечает третий.

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