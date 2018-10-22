Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке
На сайте мэрии города Новосибирска закончилось голосование по выбору фонтана, который планируется построить в Центральном парке. В голосовании приняли участие 25068 новосибирцев.
По результатам голосования, среди двух предложенных вариантов за первый отдали голоса 53,69% новосибирцев, за второй — 45,11%, затруднились с выбором 1,2% участвующих в опросе горожан.
Зимой на поверхности фонтана можно будет ставить елку или заливать каток. Фото: мэрия Новосибирска.
— В итоге победил вариант гидродинамического фонтана диаметром 18 метров. К традиционному световому оформлению будет добавлено лазерное и видео сопровождение, позволяющее транслировать на водный экран изображения, — говорится в описании на сайте мэрии. — Благодаря инновационной технологии его можно будет использовать в проведении шоу программ.
В ведомстве также отметили, что конструкция фонтана позволит в зимний период прямо на его поверхности устанавливать новогоднюю елку и заливать ледовый каток.
— Работы по установке фонтана запланированы на весну 2019 года, — добавили в мэрии.
Фонтан в Центральном парке..