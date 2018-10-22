Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке

22 Окт. 07:00 2018-10-22T07:26:54+03:00

К строительству фонтана приступят уже весной следующего года. Фото: мэрия Новосибирска.

Расходы по установке нового фонтана в Центральном парке возьмет на себя «Сбербанк»

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На сайте мэрии города Новосибирска закончилось голосование по выбору фонтана, который планируется построить в Центральном парке. В голосовании приняли участие 25068 новосибирцев.

По результатам голосования, среди двух предложенных вариантов за первый отдали голоса 53,69% новосибирцев, за второй — 45,11%, затруднились с выбором 1,2% участвующих в опросе горожан.

Зимой на поверхности фонтана можно будет ставить елку или заливать каток. Фото: мэрия Новосибирска.

— В итоге победил вариант гидродинамического фонтана диаметром 18 метров. К традиционному световому оформлению будет добавлено лазерное и видео сопровождение, позволяющее транслировать на водный экран изображения, — говорится в описании на сайте мэрии. — Благодаря инновационной технологии его можно будет использовать в проведении шоу программ.

В ведомстве также отметили, что конструкция фонтана позволит в зимний период прямо на его поверхности устанавливать новогоднюю елку и заливать ледовый каток.

— Работы по установке фонтана запланированы на весну 2019 года, — добавили в мэрии.