2018-10-22T07:26:54+03:00
Общество

Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке

Расходы по установке нового фонтана в Центральном парке возьмет на себя «Сбербанк»
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
К строительству фонтана приступят уже весной следующего года. Фото: мэрия Новосибирска.К строительству фонтана приступят уже весной следующего года. Фото: мэрия Новосибирска.
Изменить размер текста:

На сайте мэрии города Новосибирска закончилось голосование по выбору фонтана, который планируется построить в Центральном парке. В голосовании приняли участие 25068 новосибирцев.

По результатам голосования, среди двух предложенных вариантов за первый отдали голоса 53,69% новосибирцев, за второй — 45,11%, затруднились с выбором 1,2% участвующих в опросе горожан.

Зимой на поверхности фонтана можно будет ставить елку или заливать каток. Фото: мэрия Новосибирска.

Зимой на поверхности фонтана можно будет ставить елку или заливать каток. Фото: мэрия Новосибирска.

— В итоге победил вариант гидродинамического фонтана диаметром 18 метров. К традиционному световому оформлению будет добавлено лазерное и видео сопровождение, позволяющее транслировать на водный экран изображения, — говорится в описании на сайте мэрии. — Благодаря инновационной технологии его можно будет использовать в проведении шоу программ.

В ведомстве также отметили, что конструкция фонтана позволит в зимний период прямо на его поверхности устанавливать новогоднюю елку и заливать ледовый каток.

— Работы по установке фонтана запланированы на весну 2019 года, — добавили в мэрии.

Фонтан в Центральном парке..

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках