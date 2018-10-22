Волонтеры нашли тело пропавшего в Академгородке мужчины: произошел несчастный случай

22 Окт. 06:01 2018-10-22T06:03:34+03:00

Пропавшего в субботу новосибирца нашли на следующий день в морге. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Вчера днем закончились поиски пропавшего в Нижней Ельцовке 57-летнего Сергея Медведева — он найден мертвым.

— Одно из необходимых поисковых мероприятий, которыми занимаются волонтеры, является посещение моргов. Там он и был найден. Удалось выяснить, что произошел несчастный случай на железной дороге, в результате чего мужчина погиб, а тело оказалось в морге, — рассказал КП — Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.

Напомним, 57-летний Сергей Медведев пропал в субботу, 20 октября около 15:30. Он ушел из дома в Нижней Ельцовке и не вернулся. Также сообщалось, что мужчина — инвалид и нуждается в медицинской помощи.