Волонтеры нашли тело пропавшего в Академгородке мужчины: произошел несчастный случай
Вчера днем закончились поиски пропавшего в Нижней Ельцовке 57-летнего Сергея Медведева — он найден мертвым.
— Одно из необходимых поисковых мероприятий, которыми занимаются волонтеры, является посещение моргов. Там он и был найден. Удалось выяснить, что произошел несчастный случай на железной дороге, в результате чего мужчина погиб, а тело оказалось в морге, — рассказал КП — Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.
Напомним, 57-летний Сергей Медведев пропал в субботу, 20 октября около 15:30. Он ушел из дома в Нижней Ельцовке и не вернулся. Также сообщалось, что мужчина — инвалид и нуждается в медицинской помощи.