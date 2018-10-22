Запрет на остановку: водителей предупредили о работающих в центре эвакуаторах
На участке улицы Вокзальная магистраль запретят остановку: за соблюдением правил будут следить — работать эвакуаторы.
— Запрет об остановке машин на Вокзальной магистрали начнет действовать с 12 ноября. Он будет действовать на участке от улицы Ленина до улицы Сибирской за исключением мест, где обустроены парковки, — рассказали в пресс-службе мэрии.
На протяжении всего участка будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».
В мэрии пояснили, что запрет вводится в целях исключить заторные ситуации на дорогах, а также увеличить пропускную способность для бесперебойного движения общественного транспорта.
— Новосибирским водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения, — добавили в ведомстве.