2018-10-22T05:07:01+03:00
Общество

Запрет на остановку: водителей предупредили о работающих в центре эвакуаторах

На Вокзальной магистрали запретят остановку для машин: чтобы не создавали заторы на дороге
Надежда ЯРКОВА
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В местах запрета остановки будут работать эвакуаторы.В местах запрета остановки будут работать эвакуаторы.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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На участке улицы Вокзальная магистраль запретят остановку: за соблюдением правил будут следить — работать эвакуаторы.

— Запрет об остановке машин на Вокзальной магистрали начнет действовать с 12 ноября. Он будет действовать на участке от улицы Ленина до улицы Сибирской за исключением мест, где обустроены парковки, — рассказали в пресс-службе мэрии.

На протяжении всего участка будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

В мэрии пояснили, что запрет вводится в целях исключить заторные ситуации на дорогах, а также увеличить пропускную способность для бесперебойного движения общественного транспорта.

— Новосибирским водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения, — добавили в ведомстве.

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