Противостояние машин: трамвай №13 протаранил «Яндекс.Такси» в Октябрьском районе

22 Окт. 04:16 2018-10-22T04:16:34+03:00

В Новосибирске снова произошла авария с участием легендарного трамвая и такси. Фото: "Инцидент. Новосибирск".

Изменить размер текста: A A

В воскресенье вечером произошло ДТП с участием легендарного трамвая №13 и машины «Яндекс.Такси».

— Трамвай №13 ехал по Гурьевской со стороны Пролетарской. Hyundai Solaris сервиса «Яндекс.Такси» ехал в попутном направлении со стороны Пролетарской в сторону Кирова и решил повернуть налево на улицу Лескова. При этом водитель такси не заметил трамвай, и произошло столкновение, — сообщают в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте» со ссылкой на аварийных комиссаров «Автоспас».

Водитель такси вину признал, остались ждать ГИБДД. Трамвай ехал с пассажирами, никто из находившихся в салоне транспорта людей не пострадал. Движение трамваев на какое то время было приостановлено.