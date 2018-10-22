2018-10-22T04:16:34+03:00
Происшествия

Противостояние машин: трамвай №13 протаранил «Яндекс.Такси» в Октябрьском районе

Авария случилась в Новосибирске в воскресенье вечером, 21 октября
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Новосибирске снова произошла авария с участием легендарного трамвая и такси. Фото: "Инцидент. Новосибирск".В Новосибирске снова произошла авария с участием легендарного трамвая и такси. Фото: "Инцидент. Новосибирск".
Изменить размер текста:

В воскресенье вечером произошло ДТП с участием легендарного трамвая №13 и машины «Яндекс.Такси».

— Трамвай №13 ехал по Гурьевской со стороны Пролетарской. Hyundai Solaris сервиса «Яндекс.Такси» ехал в попутном направлении со стороны Пролетарской в сторону Кирова и решил повернуть налево на улицу Лескова. При этом водитель такси не заметил трамвай, и произошло столкновение, — сообщают в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте» со ссылкой на аварийных комиссаров «Автоспас».

Водитель такси вину признал, остались ждать ГИБДД. Трамвай ехал с пассажирами, никто из находившихся в салоне транспорта людей не пострадал. Движение трамваев на какое то время было приостановлено.

Движение трамваев из-за аварии на время было приостановлено. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Движение трамваев из-за аварии на время было приостановлено. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке