Противостояние машин: трамвай №13 протаранил «Яндекс.Такси» в Октябрьском районе
В воскресенье вечером произошло ДТП с участием легендарного трамвая №13 и машины «Яндекс.Такси».
— Трамвай №13 ехал по Гурьевской со стороны Пролетарской. Hyundai Solaris сервиса «Яндекс.Такси» ехал в попутном направлении со стороны Пролетарской в сторону Кирова и решил повернуть налево на улицу Лескова. При этом водитель такси не заметил трамвай, и произошло столкновение, — сообщают в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте» со ссылкой на аварийных комиссаров «Автоспас».
Водитель такси вину признал, остались ждать ГИБДД. Трамвай ехал с пассажирами, никто из находившихся в салоне транспорта людей не пострадал. Движение трамваев на какое то время было приостановлено.
Движение трамваев из-за аварии на время было приостановлено. Фото: "Инцидент.Новосибирск".