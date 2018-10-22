Погода на день в Новосибирске: 22 октября тепло и дождь

22 Окт. 03:33 2018-10-22T03:33:50+03:00

Сегодня будет тепло, но немного ветрено. Фото: Влад КОМЯКОВ

Какая погода ждет новосибирцев в первый рабочий день недели

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В понедельник, 22 октября в городе ожидается плюсовая погода с возможными осадками в виде дождя и мокрого снега.

— Сегодня днем в Новосибирске будет облачная с прояснениями погода, ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем местами тоже возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем составит плюс 2-4 градусов, ночная будет в пределах плюс 1-3 градусов, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. — Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду, но возможны и порывы до 15 метров в секунду.

По области также будет облачно с прояснениями, в отдельных районах возможны небольшие дожди и мокрый снег, при прояснениях туманы. Дневная температура составит плюс 1-6 градусов, ночная будет 0- плюс 5 градусов, при прояснениях возможны заморозки до минус 5 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой снег днем. Днем будет тепло до плюс 3 градусов, к ночи станет прохладнее до минус 1 градусов. В последующие дни в городе продолжатся осадки, в основном это будет снег.