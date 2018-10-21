Не успел взяться за поручень: пассажир автобуса разбил голову в автобусе на Бердском шоссе

21 Окт. 14:04 2018-10-21T14:04:34+03:00

В Новосибирске пассажир автобуса не успел взяться за поручень и упал, разбив голову. Фото: "Инцидент. Новосибирск".

В Новосибирске пассажир не удержался в автобусе во время поездки и серьезно повредил голову

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел сегодня днем, в воскресенье, 21 октября. Мужчина получил травму головы в автобусе.

— В автобусе маршрута №54 на остановке «Река Иня» по Бердскому шоссе, мужчина упал и разбил голову, сообщает очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте». — Автобус тронулся от остановки, мужчина в нетрезвом состоянии не успел взяться за поручень и начал падать назад. Его попытались поймать пассажиры, но не успели.

Очевидцы добавили, что при падении мужчина ударился головой об ступеньку и потерял сознание. Через некоторое время он пришел в себя и хотел уйти домой, но ему не дали.

На место происшествия приехала скорая помощь, а водитель автобуса остался ждать полицию.

Зато пользователей соцсетей эта ситуация затронула не на шутку. Начались жаркие споры: кто-то принимает сторону водителя, а кто-то оправдывает нетрезвого пассажира:

— Виноват водитель!!! Они все куда- то торопятся!!! Пусть теперь отвечает за это. Можно подумать он не видел, что парень пытался зайти в автобус, — пишет один.

— Не важно, пьяный или трезвый был мужик, виноват водитель. Мужик же не на крышу автобуса лез, — добавляет второй.

— Это не мужик пьяный, это просто перевозчики реально возят пассажиров как дрова,- соглашается третий.

— Да какая разница, пьяный он или нет? Он обычный пассажир. Водители вечно торопятся, будто всех жителей Новосиба успеет провезти за день. Одно тут радует, что водитель остался ждать. Значит, еще не все потеряно, — отмечает четвертый.