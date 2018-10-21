Прямо посреди дороги: в центре Новосибирска вспыхнул «Пежо»
Возгорание иномарки случилось сегодня днем, в воскресенье, 21 октября.
— На площади Ленина горит автомобиль марки Peugeot. Подъехали пожарные машины,- сообщает очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
По видео видно, что пламя разгорелось прилично, и огонь полыхает почти по всей машине.
При каких обстоятельствах и из-за чего загорелся автомобиль неизвестно. Дозвониться в ГУ МЧС по Новосибирской области за информацией оперативно не удалось.
Зато пользователи соцсетей тут же начали обсуждать случившееся. Вот что они пишут по этому поводу:
— Дождь ему в помощь, — пишет один.
— Типичный Новосибирск, ничего нового, — добавляет второй.
— Колесо что ли загорелось? — предполагает третий.
— Вначале можно было потушить, скинуть клемму и залить. Видимо замешкались... — добавляет четвертый.
Пежо горит..