Прямо посреди дороги: в центре Новосибирска вспыхнул «Пежо»

21 Окт. 13:32 2018-10-21T13:32:47+03:00

"Пежо" загорелся прямо на улице Ленина. Фото и видео: "Инцидент. Новосибирск".

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Возгорание иномарки случилось сегодня днем, в воскресенье, 21 октября.

— На площади Ленина горит автомобиль марки Peugeot. Подъехали пожарные машины,- сообщает очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

По видео видно, что пламя разгорелось прилично, и огонь полыхает почти по всей машине.

При каких обстоятельствах и из-за чего загорелся автомобиль неизвестно. Дозвониться в ГУ МЧС по Новосибирской области за информацией оперативно не удалось.

Зато пользователи соцсетей тут же начали обсуждать случившееся. Вот что они пишут по этому поводу:

— Дождь ему в помощь, — пишет один.

— Типичный Новосибирск, ничего нового, — добавляет второй.

— Колесо что ли загорелось? — предполагает третий.

— Вначале можно было потушить, скинуть клемму и залить. Видимо замешкались... — добавляет четвертый.