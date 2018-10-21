Вернулись с победой: Анна Терешкова встретила прилетевших с Аргентины новосибирских спортсменов в Толмачево

21 Окт. 12:37 2018-10-21T12:40:06+03:00

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Третьи юношеские Олимпийские игры проходили в Буэнос-Айресе. Россию представляли в том числе и молодые спортсмены из Новосибирска.

— Третьи юношеские Олимпийские игры в столице Аргентины принесли победу сборной России! От Новосибирска бронзовую медаль завоевал футболист Данил Самусенко, а наш пловец Даниил Марков, который занимается в СДЮШОР Центра водных видов спорта, привез 6 медалей: 3 золото и 3 серебро! Поздравляем, наши герои!- написала на своей странице в Фейсбук начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

Анна Терешкова поздравляет прилетевших из Аргентины с победой спортсменов. Фото: Анна Терешкова.

Встретить и поздравить новосибирских спортсменов приехала не только начальник департамента, а также их друзья и родственники.

Ранее мы писали, что пловец из Новосибирска Даниил Марков стал чемпионом юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, показав лучший результат в смешанной эстафете.