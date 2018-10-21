Вернулись с победой: Анна Терешкова встретила прилетевших с Аргентины новосибирских спортсменов в Толмачево
Третьи юношеские Олимпийские игры проходили в Буэнос-Айресе. Россию представляли в том числе и молодые спортсмены из Новосибирска.
— Третьи юношеские Олимпийские игры в столице Аргентины принесли победу сборной России! От Новосибирска бронзовую медаль завоевал футболист Данил Самусенко, а наш пловец Даниил Марков, который занимается в СДЮШОР Центра водных видов спорта, привез 6 медалей: 3 золото и 3 серебро! Поздравляем, наши герои!- написала на своей странице в Фейсбук начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.
Анна Терешкова поздравляет прилетевших из Аргентины с победой спортсменов. Фото: Анна Терешкова.
Встретить и поздравить новосибирских спортсменов приехала не только начальник департамента, а также их друзья и родственники.
Ранее мы писали, что пловец из Новосибирска Даниил Марков стал чемпионом юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, показав лучший результат в смешанной эстафете.
Поздравить спортсменов приехали и друзья, и родственники. Фото: Анна Терешкова.