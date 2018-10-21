Внедорожник свалил светофор после ДТП с седаном: пострадала девушка

21 Окт. 11:01 2018-10-21T13:33:19+03:00

Внедорожник отлетел в светофор после тарана с "Тойотой". Фото: "Инцидент. Новосибирск".

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В Ленинском районе дорогу не поделили Toyota Corona Premio и внедорожник.

— Водитель за рулем Toyota Corona Premio ехал в прямом направлении по улице Станционной со стороны Дукача в сторону улицы 2-й Станционной на уже мигающий зеленый сигнал светофора. Водитель на Mitsubishi Pajero, ехавший во встречном направлении, поворачивал на улицу Порт-Артурская и не дал завершить маневр «Тойоте», в результате они столкнулись, — сообщают в группе «Инцидент. Новосибирск» со ссылкой на аварийных коммисаров «МОО АВАРКОМ». — После этого внедорожник отлетел с дороги и врезался в светофор, погнув его.

В результате ДТП пострадала девушка. С травмой головы ее увезли в больницу на скорой помощи.