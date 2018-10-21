2018-10-21T13:33:19+03:00
Происшествия

Внедорожник свалил светофор после ДТП с седаном: пострадала девушка

Авария произошла сегодня днем, 21 октября на улице Станционной
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Внедорожник отлетел в светофор после тарана с "Тойотой". Фото: "Инцидент. Новосибирск".Внедорожник отлетел в светофор после тарана с "Тойотой". Фото: "Инцидент. Новосибирск".
Изменить размер текста:

В Ленинском районе дорогу не поделили Toyota Corona Premio и внедорожник.

— Водитель за рулем Toyota Corona Premio ехал в прямом направлении по улице Станционной со стороны Дукача в сторону улицы 2-й Станционной на уже мигающий зеленый сигнал светофора. Водитель на Mitsubishi Pajero, ехавший во встречном направлении, поворачивал на улицу Порт-Артурская и не дал завершить маневр «Тойоте», в результате они столкнулись, — сообщают в группе «Инцидент. Новосибирск» со ссылкой на аварийных коммисаров «МОО АВАРКОМ». — После этого внедорожник отлетел с дороги и врезался в светофор, погнув его.

В результате ДТП пострадала девушка. С травмой головы ее увезли в больницу на скорой помощи.

На Станционной в аварии двух иномарок пострадала девушка. Фото: "Инцидент. Новосибирск".

На Станционной в аварии двух иномарок пострадала девушка. Фото: "Инцидент. Новосибирск".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке