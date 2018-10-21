Внедорожник свалил светофор после ДТП с седаном: пострадала девушка
В Ленинском районе дорогу не поделили Toyota Corona Premio и внедорожник.
— Водитель за рулем Toyota Corona Premio ехал в прямом направлении по улице Станционной со стороны Дукача в сторону улицы 2-й Станционной на уже мигающий зеленый сигнал светофора. Водитель на Mitsubishi Pajero, ехавший во встречном направлении, поворачивал на улицу Порт-Артурская и не дал завершить маневр «Тойоте», в результате они столкнулись, — сообщают в группе «Инцидент. Новосибирск» со ссылкой на аварийных коммисаров «МОО АВАРКОМ». — После этого внедорожник отлетел с дороги и врезался в светофор, погнув его.
В результате ДТП пострадала девушка. С травмой головы ее увезли в больницу на скорой помощи.
На Станционной в аварии двух иномарок пострадала девушка. Фото: "Инцидент. Новосибирск".