42 тысячи лет: в новосибирский музей привезли идеально сохранившуюся мумию мамонтенка

21 Окт. 10:25 2018-10-21T10:28:17+03:00

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Мамонтенок Люба находится в новосибирском Музее природы в Железнодорожном районе.

— Теперь мамонтенок Люба — главный экспонат выставки, которая работает в музее с 5 октября. Мумия детеныша мамонта была найдена в 2007 году местными жителями в тундре, на берегу реки Юрибей, — говорится в сообщении на сайте Новосибирского краеведческого музея.

Мумия детёныша мамонта была найдена в 2007 году.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Несмотря на 42 тысячи лет, проведенные в вечной мерзлоте, тело мамонтенка почти идеально сохранилось. Многие палеонтологи считают, что это самая интересная, самая значимая находка за всю 300-летнюю историю изучения мамонтов.

— Российские и зарубежные ученые детально изучили мамонтенка и сделали целый ряд важных научных открытий, с которыми также можно ознакомиться на выставке, — отметили в музее.

Помимо этого, Любу теперь знают во всем мире. Ей посвящают фильмы, репортажи и научные статьи. Кроме крупных российских городов, Любу показывали в музеях Великобритании, Германии, Китае, США, Японии и Австралии.

Посетить выставку можно в любой день, кроме понедельника и вторника. Стоимость билетов — 200 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 100 рублей. Выставка продлится до 10 января 2019 года.