42 тысячи лет: в новосибирский музей привезли идеально сохранившуюся мумию мамонтенка
Мамонтенок Люба находится в новосибирском Музее природы в Железнодорожном районе.
— Теперь мамонтенок Люба — главный экспонат выставки, которая работает в музее с 5 октября. Мумия детеныша мамонта была найдена в 2007 году местными жителями в тундре, на берегу реки Юрибей, — говорится в сообщении на сайте Новосибирского краеведческого музея.
Мумия детёныша мамонта была найдена в 2007 году.Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Несмотря на 42 тысячи лет, проведенные в вечной мерзлоте, тело мамонтенка почти идеально сохранилось. Многие палеонтологи считают, что это самая интересная, самая значимая находка за всю 300-летнюю историю изучения мамонтов.
— Российские и зарубежные ученые детально изучили мамонтенка и сделали целый ряд важных научных открытий, с которыми также можно ознакомиться на выставке, — отметили в музее.
Помимо этого, Любу теперь знают во всем мире. Ей посвящают фильмы, репортажи и научные статьи. Кроме крупных российских городов, Любу показывали в музеях Великобритании, Германии, Китае, США, Японии и Австралии.
Посетить выставку можно в любой день, кроме понедельника и вторника. Стоимость билетов — 200 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 100 рублей. Выставка продлится до 10 января 2019 года.
Люба провела в мерзлоте 42 тысячи лет, прежде чем её нашли археологи.Фото: Татьяна СОЛОВОВА