«Это же не лето!»: новосибирцы возмутились потопу после утреннего снегопада

21 Окт. 09:24 2018-10-21T09:58:52+03:00

Сегодня утром в Новосибирске прошел обильный снегопад и на улицах образовался потоп

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В воскресенье, 21 октября в городе утром прошли обильные осадки в виде мокрого снега, после которого на дорогах осталась вода.

— На улицах потоп, дороги не перейти. Причем на пешеходных переходах. Как так? Почему ничего не делается? Это же не лето! Ходить с промоченными ногами в октябре месяце, — пишут под фото возмущенные новосибирцы.

Утром город ненадолго засыпало снегом.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Добавим, что сегодня утром в городе прошел первый обильный снегопад, правда, он шел недолго, но после него на дорогах оказалось много воды.

По данным новосибирского Гидрометцентра, в воскресенье, 21 октября утром и днем временами возможен дождь и мокрый снег. При этом температура сохраняется со знаком «плюс», поэтому выпавший снег также быстро тает, превращаясь в воду.

В последующие дни синоптики прогнозируют продолжение осадков в городе.