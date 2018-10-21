«Это же не лето!»: новосибирцы возмутились потопу после утреннего снегопада
В воскресенье, 21 октября в городе утром прошли обильные осадки в виде мокрого снега, после которого на дорогах осталась вода.
— На улицах потоп, дороги не перейти. Причем на пешеходных переходах. Как так? Почему ничего не делается? Это же не лето! Ходить с промоченными ногами в октябре месяце, — пишут под фото возмущенные новосибирцы.
Утром город ненадолго засыпало снегом.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Добавим, что сегодня утром в городе прошел первый обильный снегопад, правда, он шел недолго, но после него на дорогах оказалось много воды.
По данным новосибирского Гидрометцентра, в воскресенье, 21 октября утром и днем временами возможен дождь и мокрый снег. При этом температура сохраняется со знаком «плюс», поэтому выпавший снег также быстро тает, превращаясь в воду.
В последующие дни синоптики прогнозируют продолжение осадков в городе.
Снег прошел мокрый, и тут же растаял, оставив много воды.Фото: Андрей КОПАЛОВ