Искали всю ночь: в Нижней Ельцовке пропал пожилой новосибирец

21 Окт. 08:50 2018-10-21T08:50:34+03:00

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В выходные пропал инвалид, живущий в Академгородке, его искали всю ночь и продолжают искать сейчас.

— Пропал 57-летний Сергей Николаевич Медведев. В субботу, 20 октября около 15:30 он ушел из дома в Нижней Ельцовке и не вернулся, — рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Новосибирск», отметив, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Зачем ушел из дома — никто не знает, мужчина сам по себе не разговорчив, имеет инвалидность. Рост пропавшего 167 см. Телосложение — xудощавое, глаза серые, волосы седые.В день пропажи был одет в синюю куртку с капюшоном, бирюзовое трико, черные сапоги, синюю шапку.

— Через несколько часов после осенних учений в лесу между Нижней Ельцовкой и «Щ» там развернули штаб. За ночь все территории оклеили ориентировками на пропавшего, — добавили в поисковом отряде.

Сейчас несколько экипажей едут в Нижнюю Ельцовку на продолжение поиска, а также на осмотр оврагов.