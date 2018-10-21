Не сидеть же дома: молодая сибирячка погасила долг в 50 тысяч, чтобы улететь в Тай

21 Окт. 08:02 2018-10-21T08:02:24+03:00

Девушка накопила боле 50 тысяч рублей долга по налогам и сборам и не торопилась их оплачивать

Изменить размер текста: A A

Жительница Новосибирской области погасила долг только после того, как ей наложили запрет на выезд за пределы РФ.

— В отдел приставов по Чулымскому району Новосибирской области поступило дело о взыскании долга с 21-летней местной жительницы, которая накопила более 50 000 рублей по налогам и сборам, — рассказали в пресс-службе областного УФССП.

Однако выяснилось, что должница официально нигде не работает, ее банковские счета пусты, а имущество, на которое можно обратить взыскание отсутствует. Тогда приставы наложили запрет девушке на выезд за пределы России, что и послужило поводом вскоре оплатить весь долг.

Оказалось, что сибирячка купила билеты на отдых в Таиланде, а мысли о возможном сорванном путешествии омрачили должницу, и она тут же сама пришла к приставам. Там она взяла необходимые реквизиты и погасила весь долг вместе с исполнительным сбором в полном объеме и теперь может спокойно лететь отдыхать.