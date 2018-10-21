2018-10-21T07:26:25+03:00
Общество

Заблудился на районе: новосибирец вышел из гостей и попал на кладбище

44-летнему новосибирцу ночью понадобилась помощь спасателей
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец пошел на трамвайную остановку, а пришел на кладбище. Фото: спасатели МАСС.Новосибирец пошел на трамвайную остановку, а пришел на кладбище. Фото: спасатели МАСС.
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Инцидент произошел ночью в субботу, 20 октября, в районе МЖК заблудился 44-летний мужчина.

— Звонок спасателям поступил в 23:26. Позвонили родители заблудившегося мужчины и попросили помощи в его поиске. Экипаж спасателей тут же выехал в Октябрьский район искать новосибирца. Позвонив мужчине на телефон, а также включив сигнальное громкоговорящее устройство, спасатели смогли сориентировать мужчину, который вышел к тому времени на территорию кладбища, где и был найден, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС. — Мужчину довезли до дома и передали родственникам, от медицинской помощи он отказался.

Как оказалось, новосибирец находился в гостях у своих знакомых на улице Высоцкого. Выйдя из гостей, он пошел на трамвайную остановку, но так как он был не местный, сбился в темноте с дороги и вышел к дачам. Пробродив несколько часов в незнакомом месте, он позвонил своим родителям, а те в свою очередь, в службу спасения.

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