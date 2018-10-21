Погода на день в Новосибирске: 21 октября будет мокрый снег и дождь

21 Окт. 06:52 2018-10-21T06:52:15+03:00

сегодня Новосибирск завалит мокрым снегом, но возможен и дождь. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Сегодня в Новосибирске ожидаются обильные осадки: дождь и мокрый снег.

— В воскресенье, 21 октября в городе будет облачная с прояснениями погода, ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем также возможен дождь и снег. Температура днем составит плюс 6-8 градусов, ночная будет в пределах минус 1- плюс 1 градусов, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.- Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Возможны порывы до 17 метров в секунду.

По области также будет облачно с прояснениями, возможны умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, при прояснениях туманы. Температура днем будет плюс 5-10 градусов, к ночи опустится до минус 1- плюс 4 градусов, при прояснениях возможны заморозки до минус 6 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам мокрую погоду: дождь вместе со снегом. Днем воздух прогреется до плюс 6 градусов, к вечеру станет прохладнее до плюс 2 градусов. В последующие дни в городе обещают снег.