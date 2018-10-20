«Спасибо за игру и результат»: новосибирская «Сибирь» разгромила минское «Динамо»

20 Окт. 16:47 2018-10-20T16:47:27+03:00

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Сегодня, 20 октября, хоккейная команда «Сибири» порадовала своих болельщиков. В домашнем матче КХЛ она разгромила минское «Динамо». Игра закончилась со счетом 6:0 в пользу сибиряков, при этом первую шайбу в ворота гостей игроки «Сибири» забили на 19 секунде от начала матча.

Болельщики после игры активно поздравляют любимую команду в соцсетях:

— Всей команде спасибо за игру и результат . Понравилось как Саюстов показал снежинку на форме после гола. Ткаченко молодец, Казаков много сделал умница, желаю ему здоровья...в ообщем ребята так держать, — написала в группе команды подписчица Елена Юрлова.

— Всех с сухой победой, — поздравил пользователь Михаил Коротков.

В пресс-службе ХК «Сибири» сегодня также напомнили, что игра с минским «Динамо» — 200 для Снеговика!