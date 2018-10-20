«Попросила в подарок «ветряк»: Анна Терешкова установила на набережной первую кинетическую скульптуру

20 Окт. 16:26 2018-10-20T16:26:23+03:00

Крутиться кинетическая фигура за счет ветра. Проблем с установкой ее на набережной не было. Фото: скриншот видео, Анна Терешкова

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На Михайловской набережной в Новосибирске появилась первая кинетическая скульптура. И установили ее благодаря начальнику департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анне Терешковой.

— А какой самый неожиданный подарок вы дарили себе на День рождения? Я вот такой! — написала Анна Васильевна на своей странице в соцсети и выложила видео с необычным подарком.

Оказалось, что крутящаяся от ветра фигура — современный арт-объект, кинетическая скульптура.

— Есть крупная фирма, которая декорирует в том числе и Москву. Я увидела в их каталоге кинетические скульптуры и захотела такой подарок себе на день рождения. О чем и сказала друзьям. Оказалось, что такой заказ у них сделан первый по всей России, — рассказала КП-Новосибирск о необычном подарке городу на свой день рождения Анна Терешкова.

Крутиться кинетическая фигура за счет ветра. Проблем с установкой ее на набережной не было.

— Ее мне подарили, и я даже не знаю, сколько она стоит, — не раскрывает цену подарка Анна Терешкова. — Изначально, когда дизайнеры разрабатывали концепцию набережной, они говорили, что было бы хорошо ее наполнить различными арт-объектами. Например, кинетическими скульптурами, потому что набережная — современная и такие «ветряки», как мы их в шутку называем, украсили бы ее.

Посмотреть на необычную скульптуру может каждый посетитель набережной.