Нуждается в медпомощи: в Новосибирске пропал юноша с синей татуировкой на предплечье

20 Окт. 15:53 2018-10-20T15:53:04+03:00

Парень ушел из дома два дня назад

Изменить размер текста: A A

В селе Сокур в Мошковском районе Новосибирской области ищут 19-летнего Николая Николаевича Орлова.

Как сообщают в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирск» юноша ушел из дома 18 октября и с тех пор родственникам о нем ничего не известно. Молодой человек нуждается в медицинской помощи, а также для его поисков нужны добровольцы.

— Он был одет в черную куртку с капюшоном, такого же цвета джинсы и кроссовки. На голове — белая бейсболка, — рассказывают в группе о приметах Николая.

Юноша высокий — 185 сантиметров, худощавый с темными волосами и карими глазами. Из особых примет — на предплечье у Николая синяя татуировка.

Если вы что-либо знаете о его местонахождении, волонтеры просят сообщить информацию по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.