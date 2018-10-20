2018-10-20T15:53:04+03:00
Общество

Нуждается в медпомощи: в Новосибирске пропал юноша с синей татуировкой на предплечье

Парень ушел из дома два дня назад
Александра БРУНЯ
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Юноша высокий — 185 сантиметров, худощавый с темными волосами и карими глазами. Фото: "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Новосибирск"Юноша высокий — 185 сантиметров, худощавый с темными волосами и карими глазами. Фото: "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Новосибирск"
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В селе Сокур в Мошковском районе Новосибирской области ищут 19-летнего Николая Николаевича Орлова.

Как сообщают в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирск» юноша ушел из дома 18 октября и с тех пор родственникам о нем ничего не известно. Молодой человек нуждается в медицинской помощи, а также для его поисков нужны добровольцы.

— Он был одет в черную куртку с капюшоном, такого же цвета джинсы и кроссовки. На голове — белая бейсболка, — рассказывают в группе о приметах Николая.

Юноша высокий — 185 сантиметров, худощавый с темными волосами и карими глазами. Из особых примет — на предплечье у Николая синяя татуировка.

Если вы что-либо знаете о его местонахождении, волонтеры просят сообщить информацию по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.

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