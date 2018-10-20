Нуждается в медпомощи: в Новосибирске пропал юноша с синей татуировкой на предплечье
В селе Сокур в Мошковском районе Новосибирской области ищут 19-летнего Николая Николаевича Орлова.
Как сообщают в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирск» юноша ушел из дома 18 октября и с тех пор родственникам о нем ничего не известно. Молодой человек нуждается в медицинской помощи, а также для его поисков нужны добровольцы.
— Он был одет в черную куртку с капюшоном, такого же цвета джинсы и кроссовки. На голове — белая бейсболка, — рассказывают в группе о приметах Николая.
Юноша высокий — 185 сантиметров, худощавый с темными волосами и карими глазами. Из особых примет — на предплечье у Николая синяя татуировка.
Если вы что-либо знаете о его местонахождении, волонтеры просят сообщить информацию по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.