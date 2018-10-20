Проехались до Бельгии на детской машинке: блогеры испытали в Голландии игрушечный транспорт

20 Окт. 13:24 2018-10-20T13:24:03+03:00

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Блогеры с канала «Гараж 54» не перестают удивлять своих подписчиков необычными идеями в своих видео. На этот раз, новосибирцы отправились в Нидерланды и сняли видео совместно с блогером MasrerMilo.

-Когда мы готовились к прошлому видео, где мы переворачивали машину, мы случайно нашли еще одну маленькую машинку, о которой Milo давно забыл, - рассказывает Владислав Барашенков в своем видео, - Milo рассказал, что как-то, наблюдая за тем, как его сын катается по двору на своей детской машинке, ему пришла в голову мысль приделать к ней мотор, что он потом и сделал.

Как утверждают блогеры, несмотря на свои небольшие габариты, эта машина способна разогнаться до 47 км/ч!

-На этой машине установлен мотор от обрезной пилы, - пояснил блогер Milo, - это примерно как бензопила, только она режет металл. На машине установлен также кнопку включения, руль, рычаг газа. Правда, для тормозов места не нашлось, но ничего. Можно и ногами затормозить.

Не смотря на специфическое устройство данного «автомобиля», блогерам не только удалось проехать на нем несколько метров, но и пару-тройку раз пересечь границу с Бельгией.

- Milo специально нашел такое место, где можно буквально за несколько метров пересечь границу с Бельгией, - пояснил Владислав Барашенков, - Такая вот необычная географическая особенность у Нидерландов.