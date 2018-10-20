МЧС предупреждает: водителей просят быть аккуратнее из-за гололеда и снега

20 Окт. 12:18 2018-10-20T12:18:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Новосибирске и в области периодически идет снег, а на дорогах образовалась наледь. Непогода сыграла свою роль — в городе множество аварий. А МЧС просит водителей быть аккуратнее.

— Возможен гололед и плохая видимость в период осадков, что может привести к росту аварийности, — предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Также спасатели напомнили, что должно быть в машине на случай непредвиденных ситуаций. А именно: заряженный мобильный телефон, домкрат, буксирный трос, медицинская аптечка, индивидуальный комплект ключей и запасных принадлежностей, автомобильные лампы освещения, лопата, огнетушитель, переносной фонарь.

Также пора переобувать машины на зимнюю резину.

Напомним, что сегодня в Новосибирске много аварий. Одна из крупных произошла на Димитровском мосту.