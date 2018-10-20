2018-10-20T09:50:42+03:00
Происшествия

Разыскивается преступник: парень в черной маске с ножом ограбил кредитную организацию

Мужчина завладел 68 тысячами рублей в офисе «Пойдем» в Академгородке
Александра БРУНЯ
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Мужчина был одет в болотно-зеленую куртку с капюшоном и синие джинсы. Фото: ГУ МВД по Новосибирской областиМужчина был одет в болотно-зеленую куртку с капюшоном и синие джинсы. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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В среду, 17 октября, мужчина в черной маске и с ножом ворвался в офис кредитной организации «Пойдем» на улице Демакова в Советском районе. Он угрожал сотрудникам и смог в итоге взять 68 тысяч рублей. Сейчас преступника разыскивает полиция за разбойное нападение.

— На вид двадцать-двадцать пять лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, речь чистая, без акцента, голос звонкий, — рассказали о приметах преступника в ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчина был одет в болотно-зеленую куртку с капюшоном и синие джинсы. Он был в перчатках и черной маске с черным рюкзаком на спине.

Полицейские просят: если вы что-либо знаете об этом человеке или его предполагаемом местонахождении, то, пожалуйста, сообщите информацию по телефону: 232-19-02 или 232-18-70.

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