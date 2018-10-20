Движения почти нет: массовое ДТП перекрыло три полосы на Димитровском мосту

20 Окт. 09:35 2018-10-20T09:54:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Новосибирске множество аварий. Одна из крупных произошла на Димитровском мосту, сообщают в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». По словам очевидцев, столкнулись три автомобиля.

— Предположительно все произошло из-за того, что фура ехавшая в левом ряду со стороны правого берега сместилась на встречку, — предположили причину столкновения в группе. — Двигавшийся в левом ряду в сторону центра автомобиль был вынужден уйти в средний ряд, что привело к удару с другими участниками движения.

Очевидцы добавили, что водитель фуры в итоге уехал дальше по мосту. Сейчас на месте работают полицейские и медики. Три полосы для движения перекрыты аварией, так что для движения на правый берег лучше выбирать другие мосты.

Движение на правый берег крайне затруднено. Фото: 2Gis