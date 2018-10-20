Снесло крышу: сильный ветер сорвал кровлю с дома в Новосибирске
Непогода добавляет работы спасателям МАСС в Новосибирске. Сильный ветер часто срывает плохо закрепленные вывески, конструкции и даже кровли жилых домов, тем более не достроенных. Вчера около десяти часов утра помощь спасателей из-за сильных порывов потребовалась в Первомайском районе.
— На улице Каштановой ветром сорвало часть кровли с жилого дома, — рассказали в группе «Спасатели МАСС».
Несколько листов кровли упали на землю, а вот оставшиеся повисли на высоте и могли навредить прохожим, так как ветер не утихал. Поэтому спасателям пришлось их самостоятельно демонтировать. Они поднялись наверх и в итоге сняли покрытие размером три на четыре квадратных метра. Спасатели провели на вызове в Первомайском районе чуть больше часа.