Неудачный побег: водитель протаранил еще один автомобиль, скрываясь с первого ДТП

20 Окт. 06:21 2018-10-20T06:21:23+03:00

А после того, как побег не удался, по словам очевидцев, пересел с водительского кресла на пассажирское

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Неспокойно было сегодня ночью жителям Кировского района. Они могли наблюдать настоящую драму, развернувшуюся на дороге. Как сообщают в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», Subaru Legacy ударил на светофоре Nissan Cefiro, который поворачивал на улицу Троллейную на зеленый свет. После столкновения водитель Subaru, по словам очевидцев, ударил по газам и в итоге возле торгового центра влетел лоб в лоб в Mercedes-Benz.

— От удара Mercedes лишился передней части, у Nissan помяло левый борт. Subaru также получил серьезные повреждения переда автомобиля, — подводят итоги серии ДТП в группе.

Но на этом история не закончилась. По словам очевидцев, водитель, от которого доносился сильный запах спиртного, пересел на пассажирское кресло и пытался убедить полицейских, что машиной он не управлял. Хотя документы оформлены именно на него.