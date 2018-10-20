2018-10-20T06:04:54+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на день: 20 октября будет плюс 7 градусов

Весь день будет небольшая облачность, но без дождей
Александра БРУНЯ
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Ветер будет юго-западный 3 метра в секунду.Ветер будет юго-западный 3 метра в секунду.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В субботу в Новосибирске будет достаточно тепло для конца октября, но, к сожалению, ясной погоды новосибирцам синоптики не обещают. По их прогнозам, днем воздух прогреется до плюс 7 градусов. Но дождей не прогнозируют, хоть и будет в городе очень пасмурно.

— Ночью похолодает до плюс 1 градуса, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. — Ветер будет юго-западный 3 метра в секунду.

«Яндекс. Погода» также обещает новосибирцам не дождливую, но пасмурную погоду, при этом не исключая того, что может пойти снег! Согласно данным сервиса весь день не небе будет хмуро и даже ночью. Температура днем достигнет плюс 4 градусов, а как стемнеет, опуститься до плюс 1 градусов. При этом в светлое время суток, по данным сервиса, погода будет ощущаться уже на минус один градус.

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