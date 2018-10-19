Новосибирский дизайнер нарисовала забавные картинки, чтобы пристроить бездомных животных
Новосибирский приют для бездомных животных «Кошкино лукошко» делится хорошими новостями. У волонтеров появились забавные баннеры, надпись гласит: «Акция, привлекательная цена - 0 рублей 0 копеек».
На картинках бездомные животные выступают в роли будильника, тренажера и антистресса. Нарисовала баннеры дизайнер Юлия Малюга.
Концепцию проекта дизайнер придумала вместе с зоозащитниками. Фото: Юлия Малюга
- С приютом мы сотрудничаем с 2016 года. По образованию я дизайнер-график, а так как я нахожусь в декрете уже четвертый год, у меня нет возможности помогать приюту материально. Но я стараюсь помогать, выполняя дизайнерские работы, - Юлия рассказывает, что сделала свою работу обсалютно бесплатно.
Концепцию проекта дизайнер придумала вместе с зоозащитниками. Все рисунки создавались специально для этого проекта.
- Я старалась сделать их позитивными, с юмором, чтобы люди поняли: питомец - это счастье, радость и хорошее настроение. А своего любимого и неповторимого кота с хвостом-бубликом я подобрала на улице, - рассказывает Юлия.
Зоозащитники надеются, что с распространением баннеров в сети, в приютах станет гораздо меньше животных.
Все рисунки создавались специально для этого проекта. Фото: Юлия Малюга