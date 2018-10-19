«К сожалению, погиб»: в Новосибирске нашли пропавшего на кроссовере мужчину

19 Окт. 14:52 2018-10-19T14:57:28+03:00

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Сегодня стало известно, что 33-летний Александр Михайлович Карнилов, которого искали и полиция, и волонтеры был найден. К сожалению, мужчина погиб.

— Нам сообщили эту информацию в полиции. Никаких подробностей больше нет, — рассказали о печальных новостях в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Напомним, что Александра Карнилова искали в Новосибирске уже шесть дней. Мужчина вышел из дома на выходных 13 октября и пропал. При поисках не исключали, что он воспользовался машиной — Volkswagen Touareg темно-синего цвета. В итоге сегодня пришли печальные известия о том, что мужчина найден, но не живым.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родственникам и близким Александра Михайловича.