Старый погреб стал ловушкой: новосибирские спасатели достали из ямы собаку

19 Окт. 14:28 2018-10-19T14:28:44+03:00

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Сегодня в Кировском районе Новосибирска прошла спасательная операция. В беду попало животное – собака каким-то образом угодила в заброшенный погреб. Мимо проходила женщина, она услышала жалобные звуки и вызвала помощь.

- Сегодня днём в 13-32 на телефон оперативного дежурного службы МАСС поступил звонок от неравнодушной женщины, которая рассказала, что рядом со школой №107 в Кировском районе в один из старых погребов упала собака и не может выбраться, - сообщают сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы.

Собаку удалось вытащить на поверхность, но животное оказалось травмированным, на правом боку есть серьезная рана. Очевидцы на видео предполагают, что собака вряд ли выживет. Однако по сообщению спасателей, пса передали волонтеру. Собаку все-таки попробуют выходить и пристроить.

Справка КП

Если вы стали очевидцем происшествия или попали в беду, за помощью нужно обратиться по телефонам: 112, 051, 231-06-49