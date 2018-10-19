2018-10-19T14:28:44+03:00
Общество

Старый погреб стал ловушкой: новосибирские спасатели достали из ямы собаку

У животного большая рана на боку
Екатерина КОМЯКОВА
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Новосибирские спасатели достали из погребу собаку. Фото: МАССНовосибирские спасатели достали из погребу собаку. Фото: МАСС
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Сегодня в Кировском районе Новосибирска прошла спасательная операция. В беду попало животное – собака каким-то образом угодила в заброшенный погреб. Мимо проходила женщина, она услышала жалобные звуки и вызвала помощь.

- Сегодня днём в 13-32 на телефон оперативного дежурного службы МАСС поступил звонок от неравнодушной женщины, которая рассказала, что рядом со школой №107 в Кировском районе в один из старых погребов упала собака и не может выбраться, - сообщают сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы.

Собаку удалось вытащить на поверхность, но животное оказалось травмированным, на правом боку есть серьезная рана. Очевидцы на видео предполагают, что собака вряд ли выживет. Однако по сообщению спасателей, пса передали волонтеру. Собаку все-таки попробуют выходить и пристроить.

Справка КП

Если вы стали очевидцем происшествия или попали в беду, за помощью нужно обратиться по телефонам: 112, 051, 231-06-49

Помощь собаке, упавшей в погреб.Сегодня днём в 13-32 на телефон оперативного дежурного службы МАСС поступил звонок от неравнодушной женщины, которая рассказала, что рядом со школой №107 в Кировском районе города находится пустырь с разрытыми старыми заброшенными погребами. В один из погребов упала собака и не может выбраться на поверхность. Женщина попросила оказать помощь и достать животное из ямы. По указанному адресу на ул. Ельницкая выехал оперативный экипаж спасателей. Прибыв на место, спасатели достали бездомное животное из ямы. У собаки сильно разорван один бок. Животное было передано заявителю, волонтёру Светлане для лечения и передержки. Возможно, животному удастся подыскать хозяина. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49. https://vk.com/mass54

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