2018-10-19T12:20:25+03:00
Дом. Семья

«Не противится отдыху на предложенном пальчике»: сибирячка выхаживает дубоноса без нужных перьев

Птица привыкла к девушке и с удовольствием пьет с руки водичку в ванной
Александра БРУНЯ
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Дубоноса назвали Туканом. Фото: ЦРДЖДубоноса назвали Туканом. Фото: ЦРДЖ
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Дубонос с красивым мощным клювом попал к волонтеру Центра реабилитации диких животных с подозрением на перелом пальчиков лапки. Оказалось, что они целы, а вот перьев катастрофически у птицы не хватало, поэтому было решено оставить его на время под присмотром.

— Отсутствие перьев мешает птице полноценно летать, поэтому красавец Тукан (так назвали его нашедшие) останется на линьку, — отметили в Центре.

А недавно волонтер рассказала как живет сейчас дикая птица.

— То, что взрослые дикари почти не приручаются — правда (бывают исключения). Но они привыкают к человеку, которого постоянно видят. Не сильно противятся отдыху на предложенном пальчике и предложению испить водички после спортивных тренировок на канате, а также цветке, — рассказали о жизни дубоноса в группе ПМЖ.

Как только Тукан обзаведется новым оперением — его вернут в дикую природу.

Дубонос пьет с руки водичку в ванной.

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