«Пятый день в коме»: В Новосибирске ищут свидетелей конфликта возле магазина на Затулинке, где пострадал молодой мужчина

19 Окт. 11:19 2018-10-19T13:05:09+03:00

Сергей уже пятый день находится в коме. Фото: предоставлено Еленой Беляевой.

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В результате конфликта возле магазина на Затулинском жилмассиве, житель оказался в коме: родственники ищут свидетелей.

— В воскресенье, 14 октября в 14:03 в полицию поступило сообщение о конфликте на улице Громова, 21/1 в магазине «Пятерочка» в Кировском районе. В ходе ссоры между мужчинами, один из них серьезно пострадал. На место выезжала полиция. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу, второй участник конфликта, 21-летний мужчина с женой — в отдел полиции, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Со слов жены нападавшего, когда она выходила из магазина, ее толкнул мужчина, она сделала ему замечание, на что он снова ее толкнул или ударил. На крики прибежал ее муж, который тоже был в магазине, и ударил обидчика. Мужчина упал на асфальт и ударился.

Полицейские установили и опросили всех участников и свидетелей конфликта, кроме потерпевшего мужчины, поскольку он находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ. Подозреваемый отпущен домой, с него взята подписка о невыезде.

Есть и вторая версия произошедшего, от родственницы пострадавшего 26-летнего Сергея, который уже 5 дней находится в коме, его тети Елены Беляевой. На момент конфликта ее не было рядом, информация у нее со слов следователя.

— Сергей пошел в магазин «Пятерочка» рядом с домом. Группа молодых людей: два парня и две девушки, спускались с лестницы при выходе с магазина, а Сергей — поднимался. На лестнице Сергей столкнулся с девушкой, коснулись телами. После последовала перепалка, и молодой человек одной из девушек с разбегу ударил его. Он упал и сильно ударился и впал в кому,- рассказала Елена.- У Сергея есть двухлетний сын и жена.

По словам родственницы, сегодня его готовят к третьей операции. Прогнозы у врачей не утешительные. Ему требуется много крови и много людей приходят, помогают, сдают.

Сейчас жена и родственники пострадавшего ищет свидетелей конфликта и обидчика.