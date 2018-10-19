Представлялись сотрудниками МЧС: мошенники заставляли новосибирцев покупать дымовые извещатели

19 Окт. 10:07 2018-10-19T10:07:01+03:00

Мошенники продавали жителям дымовые извещатели по ценам в 10 раз дороже, чем они стоят. Фото: МЧС по Новосибирской области.

Изменить размер текста: A A

В Новосибирской области поймали мошенников, которые под видом сотрудников МЧС, продавали по завышенным ценам дымовые и газовые датчики.

— В полицию обратились местные жители, к которым приходили неизвестные, одетые в гражданскую одежду и спецформу серого цвета. Иногда они представлялись сотрудниками МЧС и предъявляли поддельные служебные удостоверения. Мошенники пугали куйбышевцев большими штрафами и проверками, настаивая на необходимости покупки и установки пожарных датчиков и газовых анализаторов, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Причем продавали они их по очень завышенным ценам: от пяти до двадцати тысяч рублей, а если у людей не находилось нужной суммы, предлагали занимать деньги у соседей.

— Спецоперацию по задержанию мошенников провели специалисты МВД и МЧС при участии жителей Куйбышевского района, где действовали преступники, — добавили в ведомстве.

Как выяснили специалисты по борьбе с экономическими преступлениями, в Куйбышевский район из Новосибирска приехали десять человек, у которых имелась доверенность от индивидуального предпринимателя, с которого в настоящее время также берут объяснения.

В ведомстве отметили, что в интернете цена на автономный дымовой пожарный извещатель варьируется от 350 до 500 рублей, такой же, но более усовершенствованный прибор с GSM-модулем, стоит до двух с половиной тысяч рублей. При этом купить и установить их можно самостоятельно при помощи двух шурупов или скотча.