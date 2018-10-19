2018-10-19T09:32:55+03:00
Общество

«Рассыпался в руках»: новосибирец оказался в гипсе после сборки шкафа

Для жителя Новосибирска сборка шкафа закончилась закрытым переломом ноги
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Новосибирец травмировал ногу во время сборки шкафа. Фото: Евгений Цинус.Новосибирец травмировал ногу во время сборки шкафа. Фото: Евгений Цинус.
Изменить размер текста:

На сервис отзывов «Фламп» написал новосибирец Евгений Цинус. Он поделился, как серьезно травмировал ногу во время сборки шкафа из ИКЕИ.

— Я насобирал икеевских шкафов и комодов уже не один десяток, поскольку занимаюсь ремонтом квартир. Довелось пару недель назад собирать 3 шкафа PAX. Первый собрал без эксцессов, но сюрприз меня ждал во время сборки второго шкафа, он просто раскрошился в прямом смысле этого слова во время установки, вот эти стенки сделанные из стружки просто рассыпались, полетев мне на ногу. В итоге залил всю комнату кровищей и заработал открытый перелом на ноге с раздробленным пальцем, — поделился своей неудачей новосибирец.

При этом он отметил, что после выздоровления ему предстоит еще собирать кучу икеевской мебели дома.

Мужчина добавил, что намерен подать в суд на производителя за травму.

Мужчина получил закрытый перелом ноги. Фото: Евгений Цинус.

Мужчина получил закрытый перелом ноги. Фото: Евгений Цинус.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке