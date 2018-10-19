«Рассыпался в руках»: новосибирец оказался в гипсе после сборки шкафа
На сервис отзывов «Фламп» написал новосибирец Евгений Цинус. Он поделился, как серьезно травмировал ногу во время сборки шкафа из ИКЕИ.
— Я насобирал икеевских шкафов и комодов уже не один десяток, поскольку занимаюсь ремонтом квартир. Довелось пару недель назад собирать 3 шкафа PAX. Первый собрал без эксцессов, но сюрприз меня ждал во время сборки второго шкафа, он просто раскрошился в прямом смысле этого слова во время установки, вот эти стенки сделанные из стружки просто рассыпались, полетев мне на ногу. В итоге залил всю комнату кровищей и заработал открытый перелом на ноге с раздробленным пальцем, — поделился своей неудачей новосибирец.
При этом он отметил, что после выздоровления ему предстоит еще собирать кучу икеевской мебели дома.
Мужчина добавил, что намерен подать в суд на производителя за травму.
Мужчина получил закрытый перелом ноги. Фото: Евгений Цинус.