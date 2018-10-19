А рядом школа: 8-летняя девочка оказалась под колесами «Лады» на «зебре» в Новосибирске

19 Окт. 07:33 2018-10-19T07:34:03+03:00

8-летняя девочка оказалась под колесами "Лады" на "зебре". Фото: "КП" Архив

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Авария произошла вчера вечером в Дзержинском районе рядом со школой: пострадал 8-летний ребенок

— Водитель за рулем ВАЗ-2121 ехал по улице Авиастроителей со стороны Учительской в сторону улицы Новая Заря и возле дома № 16 по улице Авиастроителей сбил несовершеннолетнего пешехода, — рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

8-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. По предварительным данным, у нее сломан нос.

— 59-летний водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, — добавили в ведомстве.

По данным ДубльГИС, по адресу улица Авиастроителей, 16 находится средняя школа № 57.