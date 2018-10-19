Богатство за 100 рублей: везучий новосибирец выиграл в лотерею машину за 700 тысяч

19 Окт. 06:55 2018-10-19T08:11:33+03:00

За прошедшую неделю сумма выигрыша среди сибирских регионов составила более 4,5 миллионов рублей

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Среди счастливчиков, получивших машину и полмиллиона рублей, оказались и жители Новосибирской области.

— Сразу несколько крупных выигрышей по лотерейным билетам, купленным в почтовых отделениях, зафиксированы по итогам прошедшей недели в Сибири. Восемь удачливых сибиряков получат призы на общую сумму более 4,5 миллионов рублей, — рассказала руководитель направления по корпоративным связям сибирского филиала ФГУП «Почта России» Галина Гордеенко.

Самый крупный выигрыш — загородный дом — достался жителю Кемеровской области. В денежном эквиваленте его стоимость оценивается в 900 000 рублей. По одному автомобилю отправятся в Иркутскую, Омскую и Новосибирскую области. Машины оцениваются в 700 000 рублей каждый.

Помимо этого, еще четыре жителя из Красноярского края, Новосибирской и Иркутской областей получат от 400 тысяч до 500 тысяч рублей выигрыша.

Добавим, что стоимость лотерейного билета 100 и 150 рублей.