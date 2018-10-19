2018-10-19T08:38:54+03:00
Общество

В Новосибирске пропал мужчина на кроссовере: о нем ничего не известно 6 дней

Известно, что у мужчины есть татуировки на спине и ногах, и он может передвигаться на кроссовере Volkswagen Touareg
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина пропал в прошлые выходные и до сих пор не объявился. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт"Мужчина пропал в прошлые выходные и до сих пор не объявился. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт"
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о поисках пропавшего новосибирца. В прошлые выходные, 13 октября 33-летний Александр Михайлович Карнилова вышел из дома в неизвестном направлении и пропал.

— Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, смуглый, волосы темные, глаза карие. В день пропажи был одет в черный спортивный костюм и черные кроссовки. Из особых примет: имеются татуировки на ногах и спине, на лице — шрам,- говорится в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт».

Не исключено, что он пропал с машиной — Volkswagen Touareg темно-синего цвета.

В МВД по Новосибирской области добавили, что 16 октября в полицию о пропаже сына Александра Карнилова, обратилась женщина - его мать. Она отметила, что это не первый раз, когда он пропадает и не выходит какое-то время на связь.

Сейчас полиция занята поиском новосибирца.

Всех, кто знает что-либо о том, где сейчас находится Александр Карнилов, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 либо 112, либо в полицию.

Мужчина может передвигаться на темно-синем кроссовере "Туарег". Фото: поискового отряда "Лиза Алерт"

Мужчина может передвигаться на темно-синем кроссовере "Туарег". Фото: поискового отряда "Лиза Алерт"

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