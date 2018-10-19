2018-10-19T05:02:52+03:00
Общество

Пешком дешевле: в Новосибирске подорожал бензин

На новосибирских заправках цены на бензин и дизельное топливо выросли за неделю
Надежда ЯРКОВА
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Бензин на новосибирских АЗС, хоть и незначительно, но вырос в цене.Бензин на новосибирских АЗС, хоть и незначительно, но вырос в цене.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Аналитики сравнили, как изменились цены на бензин и дизтопливо с 8 по 15 октября на заправках Новосибирска.

— Бензин марки АИ-92 можно купить за 40,36 рублей за литр, при этом еще 8 октября цена была 40,28 рублей. АИ-95 теперь стоит 43,34 рубля за литр, при этом неделю назад его стоимость была 43,23 рубля. Также подорожал и АИ-98, сейчас он стоит 47,90 рублей за литр, при этом 8 октября его можно было купить 47,83 рубля. Также подорожало и дизельное топливо, сейчас его можно взять по цене 45,71 рублей за литр, а неделю назад он стоил 45,58 рублей, — говорится в сообщении Новосибирскстата.

Таким образом, цены на дизельное топливо и бензин марки АИ-95 за последнюю неделю выросли на 0,3%. Бензин марок АИ-92 и АИ-98 стал дороже на 0,2%.

— Самый недорогой бензин марки АИ-92 в Новосибирске можно купить по цене 40,10 рублей за литр, марки АИ-95 — 42,95 рублей за литр, марки АИ-98 — 47,20 рублей за литр, дизельное топливо — 45,10 рублей за литр, — отметили аналитики.

Средняя цена бензина на новосибирских заправках составила 41,63 рубля, при том что неделю назад она была 41,53 рубля, то есть бензин стал дороже на 10 копеек.

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