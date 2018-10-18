2018-10-18T20:52:02+03:00
Происшествия

«Что движет этой нечестью»: в Новосибирске живодер шесть раз ударил кота об стену подъезда

Спасли животное прохожие, которые стали очевидцами расправы
Татьяна СОЛОВОВА
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Кот выжил благодаря прохожим. Фото: https://vk.com/gorpriutreabКот выжил благодаря прохожим. Фото: https://vk.com/gorpriutreab
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Жуткие кадры издевательства на котом появились в группе «Инцидент Новосибирск»: на видео видно, как живодер бьет животное головой о стену подъезда.

- Происходило все это в доме №6 на улице Рассветной, - рассказывает Татьяна Палкина, учредитель Городского приюта. – Случайные прохожие увидели, что он творит с котом, возмутились: только после этого мужчина бросил кота и ушел.

Неравнодушные сибиряки подобрали животное и отвезли его в ветеринарную клинику:

- Кот (а именно так его и назвали новосибирцы) не мог не шевелится и не видел ничего. Тяжелейшая черепно- мозговая травма, кровоизлияние в оба глаза, болевой шок, - перечисляет травмы Татьяна Малгина. – Сейчас отек немного спал: есть шанс, что он будет видеть.

Сибиряки в комментариях не сдерживают эмоций в адрес живодера:

- Что движет этой нечестью, - пишут одни.

- Тварь, - не стесянютс яв выражениях другие.

- Теперь я хочу этого урода об стену, только не 6 раз, - говорят третьи.

- Посадить, - требуют четвертые.

А вот последнее не исключено, что исполнится: очевидцы уже начинают нести заявления в полицию. Согласно статье 245 УК РФ, живодеру грозит до 6 лет лишения свободы.

После расправы Кот ничего не видел и не мог пошевелиться.

После расправы Кот ничего не видел и не мог пошевелиться.

ВАЖНО

Если вы хотите помочь Коту, то деньги можно:

- приносить в клинику по адресу Красный проспект 169/1, кот по имени Кот, записан на Палкину Т.Б.

- переводить на карту Сбербанка 639002449082247406, получатель Палкина Т.Б.

- переводить на «голодный» телефон 89618772244, получатель Елисеева В.П.

В Новосибирске живодер жестоко избил кота.

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