Новосибирцы смогут принести цветы в память о погибших в Керчи к часовне на Красном проспекте

18 Окт. 14:57 2018-10-18T14:57:04+03:00

О том, что именно там можно почтить память жертв трагедии, в эфире радио «Комсомольская правда - Новосибирск» рассказал мэр Анатолий Локоть

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В четверг, 18 октября, гостем радио «Комсомольская правда – Новосибирск» стал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Хотя эфир был посвящен 100-летию комсомола, разговор глава города начал с другого – трагедии, которая произошла в Керчи.

- Мне поступил звонок из общественной приемной мэрии: очень многие новосибирцы сейчас обращаются с вопросом : «Куда нести цветы в память о погибших в Керчи?», - рассказал Анатолий Евгеньевич. – После коротких консультаций было принято решение: таким местом станет часовня святого Николая на Красном проспекте. Я думаю, что это – подходящее место.

Напомним, во время стрельбы и взрыва в керченском колледже погибло 19 человек. После этой трагедии мэр Анатолий Локоть объявил, что во всех образовательных учреждениях Новосибирска пройдут проверки.