Чуть не умерла после операции: врач по ошибке ушила мочеточники 42-летней женщине
Больше года назад — 22 июня 2017 года в Красноозерского ЦРБ проводили плановую операцию 42-летней Оксане Бугояк. В результате чуть позже ее почки перестали работать как нужно, а женщина оказалась в реанимации.
— Как нам объяснил врач в Новосибирской областной больнице — при проведении операции в Краснозерском по удалению яичников и матки отрезали еще и мочеточники — то есть их удалили за компанию со всеми органами, — рассказывал КП-Новосибирск год назад муж пациентки Сергей Бугояк.
В итоге следователи провели экспертизы, которые подтвердили — медицинскую помощь женщине оказали неправильно.
— В ходе плановой операции 28-летним оперирующим врачом при наложении швов были ушиты мочеточники пациентки, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Сейчас дело по причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности будет рассматривать суд. Врачу может грозить лишение свободы до четырех лет.