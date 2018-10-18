2018-10-18T14:06:53+03:00
Общество

Чуть не умерла после операции: врач по ошибке ушила мочеточники 42-летней женщине

Следователи возбудили дело за причинение тяжкого вреда здоровью и передали его в суд
Александра БРУНЯ
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Врач ошиблась с наложением швов 42-летней пациентке и дело попало в суд. Фото: Борис Резун.Врач ошиблась с наложением швов 42-летней пациентке и дело попало в суд. Фото: Борис Резун.
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Больше года назад — 22 июня 2017 года в Красноозерского ЦРБ проводили плановую операцию 42-летней Оксане Бугояк. В результате чуть позже ее почки перестали работать как нужно, а женщина оказалась в реанимации.

— Как нам объяснил врач в Новосибирской областной больнице — при проведении операции в Краснозерском по удалению яичников и матки отрезали еще и мочеточники — то есть их удалили за компанию со всеми органами, — рассказывал КП-Новосибирск год назад муж пациентки Сергей Бугояк.

В итоге следователи провели экспертизы, которые подтвердили — медицинскую помощь женщине оказали неправильно.

— В ходе плановой операции 28-летним оперирующим врачом при наложении швов были ушиты мочеточники пациентки, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас дело по причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности будет рассматривать суд. Врачу может грозить лишение свободы до четырех лет.

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