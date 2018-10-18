2018-10-18T13:52:47+03:00
Общество

Просто нужны были деньги: сибиряк продал арестованную приставами машину и теперь пойдет под суд

Приставы наложили арест на машину должника, а он решил ее продать
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина продал свою машину, на которую приставы наложили арест, но оставили ему на хранение.Мужчина продал свою машину, на которую приставы наложили арест, но оставили ему на хранение.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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На жителя Болотнинского района Новосибирской области завели уголовное дело за продажу арестованного автомобиля.

— У приставов находилось в исполнении дело о взыскании на автомобиль ГАЗ-53, на который был наложен арест за незаконную вырубку деревьев, при этом машина находилась на хранении у должника, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Однако позже приставам стало известно, что машины по адресу должника нет, самого должника застать дома тоже сразу не удалось, поскольку он регулярно находился на стационарном лечении в районной больнице.

— Спустя время приставу удалось связаться с мужчиной, и он пояснил, что продал машину по договору купли-продажи другому человеку, так как ему просто нужны были деньги, — отметили в ведомстве.

Дознаватель отдела судебных приставов возбудил уголовное дело по статье 312 УК РФ ( (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации).

По результатам расследования суд примет решение о наказании мужчины.

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