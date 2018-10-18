2018-10-18T13:25:43+03:00
Общество

Сделано в Новосибирске: в Академгородке поставили не травмирующие в случае аварии фонари

Новая подсветка — это разработка новосибирских ученых
Надежда ЯРКОВА
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На фото обычный фонарь, но возможно его заменят на новую разработку новосибирских ученых из композитных материалов.На фото обычный фонарь, но возможно его заменят на новую разработку новосибирских ученых из композитных материалов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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На улице Николаева в Академгородке появились новые фонари, они легче по весу и проще в установке, в отличие от традиционных железобетонных.

— В Советском районе Новосибирска установлена новая система наружного освещения под названием «Феникс-88». Улица Николаева в Академгородке выбрана пилотной площадкой для опробывания новой разработки новосибирских ученых. Установкой новой подсветки занимались специалисты МКУ «Горсвет», — рассказали в пресс-центре мэрии со слов начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александра Люлько.

Прожекторы на столбах светодиодные, а сами столбы, на которых они смонтированы, изготовлены из современных композитных материалов и тоже подсвечиваются.

— Новые столбы отличаются своей износоустойчивостью, они гораздо легче по весу, чем традиционные железобетонные, и их проще ставить — для этого достаточно двух человек. К тому же, эти столбы безопаснее для транспорта — в случае аварии они не наносят тяжелого урона, — отметили в ведомстве.

По стоимости композитный столб не отличается от обычного, зато его эффективность и срок эксплуатации гораздо больше.

Если новую систему оценят жители Академгородка и она хорошо зарекомендует себя в обслуживании, подобные столбы появятся и в других районах Новосибирска. Так их планируют поставить на улице Ильича в Академгородке и на Большевистской.

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