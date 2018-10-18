2018-10-18T13:07:23+03:00
Общество

Не пропустите: мэр Новосибирска ответит на вопросы горожан на радио «Комсомольская правда»

В эфире поговорил о 100-летии комсомола
Татьяна СОЛОВОВА
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Анатолий Евгеньевич станет гостем радио радио «Комсомольская правда - Новосибирск».Анатолий Евгеньевич станет гостем радио радио «Комсомольская правда - Новосибирск».Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Уже совсем скоро, 29 октября, в стране будет отмечаться 100-летие комсомола. Многие с ностальгией вспоминают об этом времени, и могут рассказать много замечательных историй из своей юности.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть - не исключение: ведь и его юность прошла под эгидой комсомола. И в четверг, 18 октября, новосибирцы смогут послушать его рассказы на волне 98,3 FM. Глава города станет участником эфира на радио «Комсомольская правда - Новосибирск», посвященного комсомолу (начнется он в 17.05 по новосибирскому времени).

Позвонить в эфир, пообщаться с Анатолием Евгеньевичем и поделиться своими историями все желающие могут по телефону прямого эфира: (383) 289-99-33.

Также к вашим услугам, уважаемые читатели, наши эфирные мессенджеры: 8-923-145-11-02 (WhatsApp, Viber, Telegram). Пишите свои рассказы и вопросы, и самые интересные из них про

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