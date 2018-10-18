2018-10-18T12:51:00+03:00
Общество

Проскочить не получилось: в Новосибирске остановили автобус с дюжиной мигрантов

Водители и пассажиры автобуса ехали с нарушениями и без разрешительных документов
Надежда ЯРКОВА
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На Хилокской остановили автобус, а в нем оказались 52 мигранта из Средней Азии.На Хилокской остановили автобус, а в нем оказались 52 мигранта из Средней Азии.Фото: "КП" Архив
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Полицейские остановили для проверки автобус, ехавший по улице Хилокской, в нем оказались 52 жителя из Средней Азии.

— Вечером 16 октября правоохранители вместе с сотрудниками Ространснадзора провели проверки на выявление нарушений миграционного закона. Так, проверялись автобусы, которые совершают международные рейсы из Новосибирска в среднеазиатские республики, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

На улице Хилокской полицейские остановили автобус, в котором находилось 52 жителя из стран Средней Азии. По итогам проверки на них было составлено 24 административных протокола, 12 из которых — по факту нарушения режима пребывания в РФ, еще 12 — по факту предоставления транспортного средства иностранному гражданину.

— Кроме того, сотрудники Ространснадзора составили протокол по статье — осуществление международных перевозок без разрешения. Автобус был задержан и дальше не поехал, — добавили в ведомстве.

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