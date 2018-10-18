«Оставил и уехал»: сибиряки ищут хозяина живущему с лета на остановке «Хатико»

18 Окт. 12:05 2018-10-18T12:05:44+03:00

Собака живет с июля на остановке, но скоро на улице станет очень холодно. Фото: Антон Иванов.

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Вот уже несколько месяцев брошенный хозяином на дороге пес живет на остановке рядом с Маметкино — это аул в Чановском районе в Новосибирской области.

— Появился этот одинокий пес на остановке примерно в конце июля. Я стал интересоваться у друзей и знакомых, откуда он взялся, говорят, приехал какой-то мужчина на машине оставил его на остановке и быстро уехал, чтобы он его не догнал, — рассказал КП — Новосибирск житель села Блюдчанское Антон Иванов.

Он также добавил, что все местные и проезжающие мимо собачку подкармливают.

— Жители ближайших деревень проезжая мимо подкидывают ей еды, но она боится подходить, оставишь ей еду, отьедешь на пару десятков метров она подойдет. Один житель из Блюдчанска хотел себе ее забрать, но не смог поймать уж слишком она стала пугливой, возможно, из-за проезжающих на большой скорости мимо машин, — предположил мужчина.

Кто хозяин — неизвестно, но вероятно всего, с ближайшей деревни или охотник какой- нибудь, считает Антон Иванов.

Однако, несмотря ни на что, местные жители хотят, чтобы эта история закончилась счастливо и надеются, что верный пес найдет себе нового хозяина, ведь скоро зима и холода.

— Собачка до сих пор находится на остановке, — отметил сибиряк.